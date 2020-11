Mercato : Giovanni Sartori, l’homme qui faisait rêver le PSG et l’OL

Dans : Mercato.

Si la course aux entraîneurs fait rage au sein des clubs européens depuis plusieurs années maintenant, celle des directeurs sportifs commence aussi à se développer.

Dans le football moderne, trois postes sont stratégiques pour mener à bien un projet. Celui de président d’abord, puis celui de directeur sportif, et enfin celui de l’entraîneur. Alors que le coach prend toute la lumière, dans le meilleur comme dans le pire, le DS est souvent dans l’ombre. Mais au final, c’est lui qui gère toute la politique sportive de son club, avec une mission centrale. Et c’est donc pour cela que les grandes formations européennes s’arrachent les meilleurs dirigeants du monde. Ces derniers jours, Luis Campos, actuellement conseiller sportif du LOSC, est courtisé par tous les gros bras.

Annoncé du côté de l’AS Roma, le scout portugais aurait notamment été en concurrence avec Giovanni Sartori. Mais alors que l’actuel directeur technique de l’Atalanta arrive en fin de contrat du côté de Bergame, il ne devrait pas quitter le fauteuil dans lequel il est installé depuis 2014, et son arrivée en provenance du Chievo Vérone. Tout simplement parce que l’Italien de 63 ans a refusé toutes les approches d’autres clubs que la Dea. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Sartori « aurait déjà décliné les propositions du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais ». Une information pour le moins surprenante, sachant que les deux clubs français semblent actuellement heureux avec Leonardo et Juninho. Mais cette rumeur montre peut-être que les DS brésiliens du PSG et de l’OL ne sont pas aussi à l’abri que cela en vue de l’année 2021...