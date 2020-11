LOSC : Luis Campos va claquer la porte, la Roma l'attend

Dans : LOSC.

Toujours désireux de quitter Lille, Luis Campos chercher une porte de sortie, et ne met en attendant plus les pieds au LOSC.

Nul doute que les recruteurs nordistes ne bénéficient déjà plus des services de celui qui était un mélange entre le conseiller du président Lopez, et un directeur sportif chargé du recrutement. Sa mésentente avec les hommes forts du club a donc provoqué sa perte.

Mais vue sa réputation, les occasions ne manquent pas et l’AS Roma est en contacts avancés avec lui. Un rôle de chef du recrutement lui a été proposé, mais selon l’insider Nicolo Schira, le Portugais préfèrerait une désignation plus obscure de conseiller auprès de la direction, et gérer ensuite le mercato depuis son camp de base à Monte-Carlo. Une venue en Italie qui lui permettrait ainsi de couper officiellement avec Lille.