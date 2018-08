Mercato : Furieux, Troyes accepte de vendre Hyun-Jun Suk à Reims

Dans : Mercato, Reims, ESTAC.

Annoncé proche du SCO Angers il y a quelques semaines, c'est finalement au Stade de Reims que s'est engagé ce mercredi Hyun-Jun Suk, le joueur sud-coréen de Troyes. Et le moins que l'on puisse dire est que l'ESTAC n'est pas content du comportement du joueur ces derniers jours.

« Alors que l’ESTAC avait affiché sa volonté de poursuivre l’aventure avec Hyun-Jun Suk, ayant pour objectif de se montrer ambitieux dans ce nouvel exercice de Domino’s Ligue 2, le club a pris la décision de se séparer de l’attaquant sud-coréen. Cette décision est consécutive à des agissements non-professionnels du joueur pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2021. L’ESTAC ne peut, dans le projet qu’elle tâche de mettre en place, conserver les individualités qui ne se sentent pas concernées par celui-ci. Le club défend certaines valeurs qui ne sont, aujourd’hui, plus respectées par le joueur et ses conseillers. Quand l’hypothèse d’un départ était de prime abord rejetée d’emblée, l’ESTAC a décidé d’accepter l’offre du Stade de Reims, conforme au seuil fixé pour le départ d’un joueur qu’elle voulait pourtant conserver. C’est avec beaucoup de déception que l’ESTAC prend acte. Le club se tourne désormais vers d’autres profils pour palier ce départ, dans les plus brefs délais », indique le club de Ligue 2.