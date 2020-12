Mercato : Dele Alli libéré, le PSG tient un premier renfort ?

Dans : Mercato.

En difficulté chez les Spurs, Dele Alli devrait quitter le club londonien lors du prochain mercato hivernal.

L'année 2020 est loin d'être simple pour Dele Alli. Alors qu'il faisait partie des cadres de Tottenham depuis de nombreuses années, il n'a pas été utilisé par José Mourinho pour un match important depuis le premier match de la saison face à Everton. Il a même été laissé sur le banc durant toute la rencontre d'Europa League face à Antwerp jeudi soir. Le divorce semble bien réel avec son entraîneur, et le joueur de 24 ans souhaiterait absolument quitter le club le plus vite possible, comprenant qu'il n'entre plus dans les plans du Special One. Malgré une saison en dents de scie, l'international anglais reste convoité par plusieurs formations européennes. C'est notamment le cas du PSG, qui hésiterait entre lui et Christian Eriksen. Mais selon la presse anglaise, la venue du milieu de terrain des Spurs pourrait être facilitée par une donnée importante.

D'après les informations du DailyMail, Tottenham ne serait pas trop gourmand pour sa star et pourrait le laisser filer lors du mois de janvier. Les dirigeants londoniens auraient décidé de faciliter le départ de leur joueur, par respect pour les 5 années qu'il a passées au sein du club. Sous contrat jusqu'en 2024, Dele Alli pourrait une nouvelle fois faire l'objet d'une offre de prêt de la part de Leonardo et du PSG. Les franciliens verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un milieu de terrain offensif technique avec une bonne vision du jeu pour épauler Neymar et Marco Verratti dans la construction du jeu parisien.