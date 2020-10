PSG : Eriksen, Alli, Paris joue à pile ou face au mercato

Dans : PSG.

Conscient des limites du Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain, Leonardo penche toujours pour le recrutement d’un joueur au profil de relayeur en janvier.

La défaite contre Manchester United lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions a mis en évidence quelques manques de l’effectif parisien. Certes, Thomas Tuchel dispose de plusieurs milieux défensifs (Paredes, Herrera, Gueye, Danilo Pereira). Mais le coach allemand a peu de joueurs plus créatifs au milieu de terrain, si ce n’est Marco Verratti. En ce sens, Leonardo pourrait tenter de recruter un joueur dans ce secteur de jeu lors du prochain mercato hivernal et selon les informations du Daily Mail, deux noms ressortent.

Il s’agit de deux joueurs déjà associés au Paris Saint-Germain cet été puisque le média anglais relance les intérêts du champion de France en titre à l’égard de Christian Eriksen (Inter Milan) et de Dele Alli (Tottenham). En ce qui concerne l’international danois, l’opération a toutefois peu de chances d’aboutir puisque l’Inter Milan réclame une somme comprise entre 50 et 60 ME pour le vendre, malgré son flop en Série A. De son côté, Dele Alli semble un brin plus abordable. Cet été, Daniel Levy était ouvert à un prêt avec option d’achat, avant que José Mourinho ne prenne finalement la décision de conserver l’international anglais dans son effectif. Tout dépendra en réalité des prestations et de l’utilisation de Dele Alli d’ici au mercato hivernal. Si jamais l’Anglais parvenait à retrouver grâce auprès de José Mourinho, alors le PSG n’aurait absolument aucune chance. En revanche, s’il continue à cirer le banc de touche comme c’est actuellement le cas, Leonardo aura sa carte à jouer, notamment via un prêt avec option d’achat.