Mercato : Cuisance file à Leeds, l’OM et Nice tirent la tronche

Dans : Mercato.

Suivi par plusieurs clubs français, comme l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Michael Cuisance va probablement poursuivre sa carrière à… Leeds.

Initialement, Michael Cuisance ne devait pas quitter le Bayern Munich pendant ce mercato, surtout après ses belles sorties de la fin de saison dernière. En acceptant un statut de remplaçant dans l’entrejeu, l'international français U20 se fixait tout de même un objectif de 20 matchs sur l’exercice 2020-2021. Sauf que son entraîneur Hansi Flick lui a récemment refusé une garantie de temps de jeu, avant que son directeur sportif Hasan Salihamidzic ne lui ouvre la porte à un transfert. Désormais, l’ancien milieu de Mönchengladbach, débarqué au Bayern contre 12 millions d’euros en 2019, est clairement sur le départ. Et selon L’Equipe, c’est Leeds qui tient la corde pour le moment.

Convaincu par le potentiel du joueur formé à Nancy, Marcelo Bielsa lui a promis une place centrale dans son équipe. Si bien que le club anglais est déjà passé à l’action avec une offre d'environ 20 ME pour récupérer Cuisance avant le 5 octobre prochain. Alors qu’un accord « est proche » entre toutes les parties, la concurrence continue de s’activer pour inverser la tendance. Si Newcastle et Nice sont toujours très intéressées, l’OM est encore dans le coup, mais plus en retrait… Car si André Villas-Boas a dragué le jeune espoir français et si Pablo Longoria a renouvelé l’intérêt de Marseille la semaine passée, le club phocéen n’a pas les moyens de concurrencer Leeds, surtout que Lopez et Sanson n’ont toujours pas bougé… Autant dire que l’OM s’apprête à louper une très belle opportunité sur ce marché des transferts.