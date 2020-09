OM : Cuisance à Marseille, l'énorme coup du mercato ?

Dans : Ligue 1.

L’OM souhaite obtenir le prêt de Michael Cuisance cet été. Malgré la faible avancée du dossier, le club phocéen ne lâche pas l’affaire. Le Bayern doit prendre une décision.

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé son mercato. Après avoir engagé Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, le club phocéen espère boucler l’arrivée d’un attaquant. Faire signer un second milieu de terrain (après Gueye) est également étudié. Et l’OM a choisi sa cible, elle se nomme Michael Cuisance (21 ans). Selon Foot Mercato, le club marseillais piste le milieu de terrain français depuis un bon moment. Il a même eu des discussions à ce sujet avec le Bayern. Face à la très lente avancée du dossier, la formation olympienne persiste. Ses dirigeants maintiennent le contact avec l’entourage du joueur mais également avec le club allemand.

Le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud souhaite obtenir le prêt de Michael Cuisance. Un désir qui suit la ligne de conduite du club phocéen sur le mercato, en témoigne les trois arrivées estivales à coût zéro. Les prochains jours pourraient être décisifs. Le club sacré champion d’Allemagne pour la huitième fois consécutive va s’entretenir avec l’international français U20 et son entourage pour prendre une décision sur son avenir. Les dirigeants de l’OM peuvent croiser les doigts. Rapatrier Michael Cuisance cette saison serait une belle opération. Ce dernier représenterait surtout un renfort important dans une saison chargée, avec notamment la Ligue des Champions, compétition que le natif de Strasbourg a remportée la saison dernière avec le Bayern.