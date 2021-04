Mercato : Cristiano Ronaldo ne trompe personne au Real

Dans : Mercato.

Après trois ans à la Juventus Turin, le bilan de Cristiano Ronaldo est globalement décevant par rapport aux objectifs qu’il s’était fixé.

L’attaquant portugais continue à 35 ans d’enfiler les buts comme des perles, mais il n’est pas parvenu à porter la Juventus en Ligue des Champions, concédant des éliminations gênantes face à l’Ajax, l’OL et le Porto. Résultat, pour la première fois, CR7 envisage de changer d’air pour relever un nouveau challenge, à un an de la fin de son contrat. Les clubs capables de l’accueillir ne sont pas si nombreux que cela, et le PSG ainsi que le Real Madrid sont souvent cités. Un retour au sein de la Maison Blanche, également orpheline de Ligue des Champions depuis son départ, pourrait avoir du sens. Surtout que le club espagnol n’a plus forcément les moyens d’attirer les plus grands joueurs en devenir comme Haaland ou Mbappé, a récemment menacé son président. Alors, le bon plan Cristiano Ronaldo vaut-il le coup d’être tenté ? La réponse est claire pour Florentino Pérez, pour qui CR7 fait juste monter les enchères par le biais des ruses habituelles.

« Le spectacle Messi - Ronaldo a été exceptionnel. Non pas pour le Barça, mais pour tout le football. Cristiano Ronaldo a un contrat avec la Juventus, il ne reviendra pas, cela n’a aucun sens. Son entourage a inventé des rumeurs, tout ne vient que de là », a assuré à l'émission El Larguero le patron des Merengue, qui en a profité pour faire le tour de son effectif. Pérez a ainsi fait savoir que Luka Modric, comme pressenti, avait accepté de prolonger son contrat, tandis qu’il espérait bien voir Zinedine Zidane continuer l’aventure. Le dirigeant madrilène s’est même justifié, expliquant que, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’avait jamais eu l’intention de virer son entraineur français à l’automne, quand les résultats n’étaient plus au rendez-vous, notamment en Ligue des Champions.