Ita : Cristiano Ronaldo et la Juventus, c'est fini ?

Dans : Serie A.

Apparu à bout de nerfs avec la Juventus malgré la victoire face au Genoa, Cristiano Ronaldo suscite le doute du côté turinois. Au point de réclamer le départ de CR7 lors du mercato.

Cristiano Ronaldo a bien du mal à gérer son image actuellement, et deux semaines après un coup de sang avec l’équipe du Portugal, c’est sous le maillot de la Juventus que la star a montré son énorme agacement. Dimanche, malgré la victoire de son équipe face au Genoa, CR7, qui n’a pas marqué le moindre but lors de cette rencontre, le quintuple Ballon d’Or a d’abord balancé son maillot à un ramasseur qui lui demandait gentiment, avant de piquer une colère dans les vestiaires du Juventus Stadium selon les révélations de la presse italienne. Les rumeurs d’un possible départ de Cristiano Ronaldo du Piémont sont donc relancées. Et cela alors que l’international portugais a encore un an de contrat avec le club d’Andrea Agnelli.

Cristiano Ronaldo et la Juventus, divorce à l'amiable ?

Invité à s’exprimer sur le dossier Cristiano Ronaldo, Vinicio Verza, ancien milieu de terrain de la Juventus et de l’AC Milan, estime que l’heure du départ a sonné pour CR7. « A mon avis, il remportera le titre de meilleur buteur, mais ses années à la Juventus resteront un échec sportif, car CR7 avait été recruté pour remporter la Ligue des champions. Le Scudetto et la Coupe d'Italie avaient été remportés même sans lui. Pour moi, Cristiano a terminé son cycle à la Juve, il n'a pas répondu aux attentes au niveau sportif. Je ne le blâme pas, c'est le contexte qui n'a pas permis aux victoires tant attendues d’arriver. Dans son comportement actuel, je vois surtout l'attitude d'une personne qui espérait obtenir des résultats très différents », explique, sur TMW, Vinicio Verza, qui estime que la Juventus et Cristiano Ronaldo ont tout intérêt à en finir dès la fin de saison.