Mercato : Cristiano Ronaldo à Chelsea, of course !

Par Corentin Facy

Cet été, Chelsea a tenté de recruter Cristiano Ronaldo mais à l’époque, Thomas Tuchel s’est opposé à la venue du Portugais chez les Blues.

Nouveau propriétaire du club de Chelsea depuis cet été, Todd Boehly n’a pas tenu en place durant le mercato estival. Et pour cause, le nouveau boss des Blues s’est offert Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly ou encore Raheem Sterling. Mais malgré tous ces renforts de taille, Chelsea est à la peine en ce début de saison, et la défaite contre le Dinamo Zagreb lors de la première journée de la Ligue des Champions a été fatale à Thomas Tuchel, licencié à la surprise générale. Une énorme surprise qui ne s’explique pas uniquement par les résultats mitigés du club londonien. En effet, les désaccords entre Thomas Tuchel et sa direction lors du mercato sont à l’origine de cette séparation précoce. Le dossier Cristiano Ronaldo illustre le décalage entre le coach allemand et le nouvel état-major de Chelsea.

Débarassé de Tuchel, Chelsea va retenter Ronaldo

Désireux de frapper un immense coup sur le marché des transferts, Todd Boehly souhaitait faire venir Cristiano Ronaldo à Chelsea cet été, alors que le Portugais faisait son maximum pour forcer son départ de Manchester United. L’opportunité pour Chelsea de recruter CR7 était belle, mais Thomas Tuchel, opposé à la venue de l’ancien Madrilène, a mis son véto. Désormais débarrassé de l’entraîneur allemand, Chelsea pourrait bien retenter sa chance dans les prochaines semaines afin de recruter Cristiano Ronaldo. C’est ainsi que selon le site Fichajes.net, les dirigeants des Blues vont revenir à la charge après la Coupe du monde au Qatar, lors de la fenêtre du mercato estival, pour faire venir CR7. Dans le cas où Chelsea serait qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la destination tenterait Ronaldo, toujours obnubilé par ses records dans cette compétition. De son côté, Manchester United, qui fait désormais de son N°7 un remplaçant, ne s’opposera clairement pas à son départ…