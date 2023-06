Pavard lâche le Bayern, il s'offre au PSG

Dans : Mercato.

Benjamin Pavard est sur le départ au Bayern après 4 années passées à Munich. Liverpool tient la corde pour un transfert mais le joueur ne s'exclut aucune destination, pas même le PSG. L'international français vient de rencontrer les dirigeants parisiens.

Après le second poteau, c'est un second souffle en carrière que vise Benjamin Pavard lors de ce mercato estival. Joueur du Bayern depuis 2019, l'ancien lillois compte s'en aller cet été après avoir fait le tour des postes défensifs chez le Rekordmeister. Latéral ou défenseur central, Pavard a su être performant pour rester souvent dans le onze titulaire toutes ces années. Cependant, la difficile deuxième partie de saison des Bavarois lui a donné l'envie de partir. Sous contrat jusqu'en 2024, il ne veut pas prolonger pour tenter un nouveau challenge au plus vite. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que les pistes sont très diversifiées au mercato.

Liverpool en tête pour Pavard, le PSG en alternative

Le FC Barcelone s'est positionné en premier pour l'international français qui dispose d'un bon de sortie de la part du Bayern. Néanmoins, à l'heure actuelle, Liverpool semble tenir la corde pour un transfert. Les Reds risquent de se battre avec l'Inter Milan. Les Nerazzuri pensent à Pavard pour succéder à Milan Skriniar parti au...PSG. Le club parisien est lui aussi entré dans le dossier comme le révèle le compte Sports Zone sur Twitter. L'initiative est venue de Pavard en personne.

« De passage sur Paris en début de semaine, il a rencontré la direction parisienne pour sonder la faisabilité d’un deal », a écrit Sports Zone. On ignore les réelles intentions du PSG vis-à-vis du joueur français. Cependant, même s'il a déjà recruté Milan Skriniar, le club parisien serait inspiré de ne pas ignorer le cas du joueur français. Malgré certaines critiques notamment en Equipe de France, il a prouvé sa fiabilité et sa polyvalence dans un effectif de grand club européen. Un CV qui ne ferait pas tâche du tout au PSG.