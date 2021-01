Mercato : Clause à 42 ME, Upamecano partira cet été

Dans : Mercato.

Malgré une clause qui va fortement réduire sa valeur l'été prochain, Dayot Upamecano ne sera pas vendu par le RB Leipzig cet hiver.

Arrivé à Leipzig en 2017 en provenance de Salzbourg, Dayot Upamecano vit sa dernière saison dans la Saxe. Lié avec le club allemand jusqu'en 2023, le Français n'ira pas au bout de son contrat, comme l'a confirmé Oliver Mintzlaff. Mais alors que la valeur du défenseur est estimée à plus de 60 millions d'euros, une clause dans son contrat autorisera le joueur à être transféré pour 42 millions d'euros l'été prochain. Conscients de la situation, les prétendants du néo-international français sont venus aux renseignements auprès des dirigeants allemands, dans le but de savoir si un transfert était possible lors du mercato hivernal. La réponse du RB Leipzig fut très claire : le joueur terminera la saison en Bundesliga.

En effet, d'après les informations du média The Guardian, Leipzig préfère conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison, quitte à perdre quelques millions sur son transfert. La raison ? À seulement 2 points du Bayern, le groupe RedBull croit dur comme fer à la possibilité d'être champion d'Allemagne cette saison. Pour ce faire, Leipzig aura besoin d'Upamecano, titulaire à 14 reprises en Bundesliga et patron de la meilleure défense du championnat avec seulement 12 buts encaissés. Manchester United, Liverpool et Chelsea, les principaux clubs intéressés, devront donc patienter jusqu'au mois de juin pour tenter leur chance dans ce dossier. Âgé de 22 ans, Dayot Upamecano intéresserait également le PSG et le Real Madrid. Pour remplacer leur star, les dirigeants de Leipzig ont coché le nom de Mohamed Simakan, le défenseur strasbourgeois également courtisé par le Milan AC.