Mercato : Leipzig prêt à laisser filer Upamecano

Dans : Mercato.

Courtisé par les plus gros clubs européens, Dayot Upamecano quittera très probablement Leipzig l'été prochain.

Depuis son arrivée à Leipzig en 2017, Dayot Upamecano s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Devenu international en 2020, le Français a des envies d'ailleurs et souhaite rejoindre une formation visant la victoire finale en Ligue des Champions. Alors qu'il est lié à Leipzig jusqu'en 2023, le joueur de 22 ans n'ira très probablement pas au bout de son contrat en Allemagne. Interrogé par BILD, Oliver Mintzlaff a été très clair à ce sujet, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le directeur général de Leipzig ne fait pas dans le sentimental.

« Nous avons une équipe très large en termes de qualité. Nous vendrons donc à nouveau les plus performants si cela a un sens financier et que nous pouvons y faire face d'un point de vue sportif » a déclaré le patron du club allemand. Une déclaration qui ne passera pas inaperçue chez les prétendants d'Upamecano. Parmi eux, Liverpool, Manchester United et Chelsea sont les plus intéressés. Le joueur serait enthousiaste à l'idée de découvrir la Premier League. Mais la concurrence sera rude. Le Bayern Munich, toujours à l'affût des talents de Bundesliga est sur le coup, tout comme le Real Madrid, mais également le PSG, toujours à la recherche d'un successeur à Thiago Silva. Un an après avoir perdu Timo Werner, vendu à Chelsea pour 55 millions d'euros, Leipzig s'apprête donc à perdre un nouveau cadre. Si un départ est impossible cet hiver, un transfert à hauteur de 50 millions d'euros est envisageable pour l'été prochain.