Mercato : Clash Cavani-Benfica, il ne signera pas !

Dans : Mercato.

Annoncé depuis des semaines comme tout proche de rejoindre le Benfica Lisbonne, Edinson Cavani ne devrait pas signer au sein du club portugais cet été.

L’attaquant uruguayen est toujours dans son pays, où il se repose et s’entretient également tranquillement depuis le confinement, vu qu’il a refusé de revenir en France pour finir la saison avec le PSG. A l’heure où son désormais ancien club se prépare à disputer la finale de la Ligue des Champions, le Matador aurait pu faire son retour en Europe ce lundi, puisqu’il était attendu à Lisbonne pour signer au Benfica. Quasiment tout était réglé, mais l’accord final n’a jamais été trouvé.

Et selon Record, les dernières négociations se sont mal passées, au point que le club lisboète ait mis un terme brutal aux négociations. Aucun doute pour le journal portugais, les Aigles ne feront pas signer le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui ne consent pas assez d’effort sur son futur salaire, et se montrait trop gourmand sur la durée de son futur contrat. Le clash a longtemps été repoussé, Benfica espérant voir Cavani faire un effort, mais la partie a assez duré, et les dirigeants lisboètes ont décidé de brutalement passer à autre chose. Pour Cavani, c’est donc la quête d’un nouveau club qui se prépare. L’Uruguayen ne devrait pas manquer de candidat, mais s’il continue de croire qu’il va conserver un salaire proche de ce qu’il touchait au PSG, il risque d’avoir encore de longues négociations avant de trouver son bonheur.