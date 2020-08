Mercato : Cavani et Benfica, premier accord trouvé jusqu'en 2023 !

Dans : Mercato.

Edinson Cavani pourrait jouer dans le championnat du Portugal cette saison. Un accord initial a été trouvé pour l'attaquant uruguayen laissé libre par le PSG.

Actuellement en Uruguay, Edinson Cavani a montré cette semaine qu’il n’était pas décidé à prendre des vacances en attendant de trouver un club. El Matador a utilisé les réseaux sociaux afin de montrer qu’il soignait sa forme avec son préparateur physique et à priori cela n’est pas pour rien. En effet, le média sportif portugais Record annonce qu’un premier accord a été trouvé entre le clan Cavani et Benfica. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, laissé libre en fin de contrat, a accepté le principe de signer jusqu’en 2023 avec le légendaire club portugais. Le quotidien précise que pour s'engager, Edinson Cavani a finalement accepté cette condition sine qua non du club de Lisbonne, alors que dans un premier temps l’attaquant de 33 ans s’était montré très exigeant, au point de faire douter les dirigeants du Benfica d’une réelle envie de signer.

Jorge Jesus, de retour sur le banc des Aigles, avait mis Edinson Cavani tout en haut de sa liste, mais les choses n'étaient pas simples car l'ancien parisien ne voulait rien lâcher sur le plan de son salaire. Une attitude qui avait fait reculer plusieurs candidats pour le faire signer. Mais finalement Benfica semble en mesure de renverser la tendance et pourrait frapper un grand coup lors de ce mercato en s'offrant celui qui a fait les belles heures du PSG ces dernières saisons. Reste cependant que Record précise que le salaire de Cavani et sa prime à la signature font encore l'objet d'intenses négociations, mais le dossier avance très vite et dans le bon sens pour El Matador.