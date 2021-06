Mercato : Chelsea a laissé Hakimi au PSG, la raison est énorme

Dans : Mercato.

La bataille entre le PSG et Chelsea a tourné en faveur du club parisien pour Achraf Hakimi.

Les Blues ont bien tenté une offre conséquente, avec notamment 60 ME et Marcos Alonso en prime pour récupérer l’arrière droit. Mais l’Inter Milan voulait une somme plus conséquente en cash, et pas d’échange dans le lot. Résultat, le PSG, qui va approcher les 70 ME, est en train de remporter la mise et le Marocain pourrait signer dans la capitale française dès ce week-end. Malgré son désir de récupérer l’arrière droit international, Thomas Tuchel a du accepter la défaite. Derrière laquelle se dessine une énorme victoire ? Le champion d’Europe en titre n’a en effet pas voulu trop puiser dans ses réserves financières afin de conserver ses chances entières de récupérer Erling Haaland cet été.

Angelo Mangiante, journaliste pour Sky Italia, affirme ainsi que si Chelsea a laissé tomber le dossier Hakimi, c’est pour mieux s’occuper de son ancien coéquipier à Dortmund, Haaland. Le cyborg norvégien a envie de quitter le Borussia cet été, pour rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des champions. Il estime que la Premier League est un championnat qui pourrait parfaitement lui convenir, surtout que l’intérêt du Real Madrid ne s’est jamais concrétisé. Son père et agent a au printemps fait le tour des clubs qui désiraient le faire venir, et Chelsea faisait bien sûr parti du lot. Les discussions ont donc débuté sur une base d’un transfert de 85 ME avec Tammy Abraham dans le lot, pour permettre au club allemand d’avoir déjà un remplaçant en pointe. Une offre qui risque d’être tout de même juste puisque Dortmund rêve de récupérer au moins 150 ME avec son buteur surpuissant. De son côté, Haaland est ouvert à une arrivée à Chelsea, où il signerait un contrat de quatre ans avec une année en option, si jamais les deux venaient à s’entendre.