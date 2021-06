PSG : Accord trouvé avec l’Inter pour Hakimi

Dans : PSG.

La dernière offre aura été la bonne, l’Inter Milan a donné son feu vert au transfert d’Achraf Hakimi au Paris SG.

Le club lombard a de quoi être satisfait, puisque la proposition parisienne est montée à 70 ME, bonus compris, sans échange de joueurs. Une somme rondelette qui devait absolument tomber dans les comptes du club milanais, décidé à économiser cet été malgré son récent titre de champion d’Italie. L’accord est total entre les deux clubs, annonce ESPN. Il y a deux ans, Hakimi était arrivé pour 40 ME en provenance du Real Madrid, l’opération est donc très juteuse pour l’Inter Milan. De son côté, le Marocain s’était déjà mis d’accord avec le PSG, pour un contrat de cinq ans, et le média sportif américain explique même que cela fait un mois que l’arrière droit attend que les deux formations se mettent d’accord.

Pendant ce temps, Hakimi a poussé de tout son poids pour un transfert à Paris, écartant rapidement l’idée de rejoindre Chelsea, qui a en plus décidé de ne pas aller plus loin que sa dernière offre, qui montait à 60 ME et Marcos Alonso en échange. Les Blues n’auraient fait qu’une seule proposition, orale et non écrite, signe qu’ils ne croyaient pas vraiment en cette opération, même si Thomas Tuchel voulait le joueur des Lions de l’Atlas, et se voyait aussi proposer une belle occasion d’embêter le PSG sur le marché des transferts. Finalement, Paris va donc avoir gain de cause, et enregistrer sa deuxième recrue officielle après Wijnaldum, et en attendant Donnarumma dont l’officialisation de son arrivée ne devrait plus tarder.