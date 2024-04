OL ‍: Cherki, la réalité est triste

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki semble plus apaisé et plus performant depuis l'arrivée de Pierre Sage. Néanmoins, l'entraîneur de l'OL préfère le laisser remplaçant le plus souvent. Un choix logique selon les statistiques.

Pierre Sage a résolu bien des problèmes depuis son arrivée sur le banc de l'OL. Sportivement, le club rhodanien est sauvé à 4 journées de la fin alors qu'il était lanterne rouge en décembre dernier. Cependant, certaines zones d'ombre persistent sur le plan tactique. C'est notamment le cas concernant l'utilisation optimale de Rayan Cherki. Le jeune lyonnais a du mal à trouver sa place dans le onze titulaire : Sur un côté ? En 10 ? Par exemple, dimanche dernier, Cherki a été placé en soutien offensif de Lacazette au coup d'envoi. Le jeune lyonnais a souffert contre le PSG lors de la débâcle de l'OL. Finalement, Rayan Cherki n'est-il pas destiné à démarrer sur le banc avec l'OL ?

Cherki remplaçant, l'OL gagne souvent

Malheureusement pour Cherki, Pierre Sage est arrivé à cette conclusion depuis sa nomination. L'entraîneur lyonnais n'a titularisé Cherki que deux fois sur les 11 derniers matchs de Ligue 1 après l'avoir titularisé 7 fois sur 7 à sa nomination en décembre. Si Cherki n'est pas forcément responsable de tous les maux de l'OL, les statistiques donnent largement raison à Pierre Sage.

📸 Les gagnants du jour ! 👊🏼 pic.twitter.com/qEqA1oNazW — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2024

En effet, l'OL gagne bien plus souvent quand le jeune lyonnais est remplaçant au coup d'envoi des matchs. Comme le rappelle le site Olympique et Lyonnais, l'OL remporte 62% de ses matchs avec Cherki sur le banc contre seulement 24% quand il est titulaire. Une réalité difficile à digérer pour Cherki mais qui n'est pas forcément négative. En sortie de banc, le joueur de 20 ans se montre précieux pour l'OL. En tant que remplaçant, Cherki pèse sur les défenses adverses fatiguées avec un but et 4 passes décisives cette saison. De quoi offrir une option tactique intéressante aux Lyonnais, comme par exemple ce dimanche soir contre Monaco.