Mercato : Ce dossier part en vrille, Chelsea débarque pour Alexis Sanchez

En fin de contrat au mois de juin, Alexis Sanchez avait déjà affolé la Premier League l’été dernier, mais Arsène Wenger avait annoncé son désir de conserver son attaquant, et avait tenu parole.

En ce mois de janvier, ce dossier devient clairement fou. Manchester City le courtisait depuis des semaines, et cela correspondait aussi au désir du Chilien de retrouver son ancien entraineur de Barcelone, Pep Guardiola. Les Citizens étaient prêts à mettre 20 ME sur la table pour les six derniers mois de contrat du Gunner, histoire de boucler l’affaire et éteindre la concurrence. Mais c’était sans compter sur le réveil brutal de Manchester United, qui a fait une proposition difficilement refusable, avec 28 ME en plus d’Henrik Mkhitaryan pour rafler la mise.

Tout proche de s’engager avec MU donc, le Chilien ne sait désormais plus où donner de la tête, car Sky Sports affirme que Chelsea a débarqué en force. Le club londonien « discute sous les radars » avec l’entourage du joueur de manière intensive, alors que MU a du mal avec les exigences financières d’Alexis Sanchez. En cas d’accord avec le joueur révélé à Udine, alors le champion d’Angleterre pourrait passer à l’offensive avec Arsenal pour faire encore monter des enchères qui marchent du tonnerre en ce mois de janvier.