Mercato : Cavani ou Dembélé, Chelsea met le feu en France

Dans : Mercato.

Entraineur très écouté à Chelsea, Frank Lampard a demandé un avant-centre capable de peser sur les défenses pour le mois de janvier. Chelsea va passer à l’action pour Cavani et Dembélé.

Après un début de saison tonitruant, le jeune Tammy Abraham a du mal à confirmer sur la durée. Et comme ni Michy Batshuayi, ni Olivier Giroud, n’ont la confiance de leur entraineur, Frank Lampard a besoin d’un attaquant de pointe de premier ordre. Il en a fait la demande auprès du Board des Blues, expliquant que c’était le prix à payer pour avoir une équipe compétitive à tous les niveaux dans la deuxième partie de saison. Selon The Sun, le club londonien est tout d’abord passé à l’action pour Edinson Cavani, mais Chelsea s'est heurté à la volonté du joueur de rejoindre l’Atlético de Madrid.

Résultat, le tabloïd anglais affirme que le canal de discussions entre Chelsea et l’OL s’est à nouveau ouvert au sujet de Moussa Dembélé. Jean-Michel Aulas a beau avoir maintes fois répété qu’il n’était pas vendeur, Roman Abramovitch pourrait tester sa volonté avec une offre de 50 ME. Une offre non négligeable bien évidemment, même si Moussa Dembélé en personne a fait savoir qu’il avait bien l’intention de rester à l’OL pour y finir sa saison, avant un départ qui semble beaucoup plus probable l’été prochain. Un échec en perspective donc pour Chelsea, qui continue de suivre le dossier Cavani, puisque l’Atlético Madrid n’a pour le moment pas les moyens de faire craquer le PSG pour récupérer l’Uruguayen.