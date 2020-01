PSG : Leonardo est têtu, c’est Cavani qui trinque au mercato

Dans : PSG.

Depuis le début de la semaine, le feuilleton Edinson Cavani, en partance pour l’Atlético de Madrid, est au cœur de toutes les préoccupations du côté du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que dans ce dossier, le club de la capitale française n’a pas le droit à l’erreur. Pour son image, Paris doit bien se comporter avec le meilleur buteur de son histoire. Toutefois, hors de question pour Leonardo de brader Edinson Cavani, malgré ses 32 ans et le fait qu’il soit en fin de contrat dans six mois. Le directeur sportif brésilien de Paris n’a aucunement l’intention d’accepter une offre ridicule, ce qui pousse l’entourage d’Edinson Cavani à être pessimiste selon ABC.

En effet, le média estime que la situation s’est empirée au cours des derniers jours, Leonardo n’ayant pas l’intention de brader Edinson Cavani tandis que pour l’Atlético de Madrid, il est hors de question de proposer plus de 15 ME pour un joueur dont le contrat expire en juin prochain. La situation serait donc dans une impasse à huit jours de la fin du mercato, d’autant plus que dans l’esprit des dirigeants du PSG, on a réellement du mal à concevoir un départ d’Edinson Cavani chez un potentiel concurrent pour la victoire finale en Ligue des Champions. Il faut dire que voir le PSG éliminé de la C1 à cause d’un but du meilleur buteur de son histoire aurait forcément un goût très amer et visiblement, Leonardo y pense au moment de négocier avec les Colchoneros…