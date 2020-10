Mercato : Cavani fait un choix brutal pour éviter le FC Pôle Emploi

Dans : Mercato.

Annoncé un peu partout en Europe, Edinson Cavani n'a pas encore trouvé un club à la hauteur de ses attentes sportives et financières. Mais El Matador aurait pris une décision décisive.

Le nom d’Edinson Cavani a circulé du côté de Manchester United, de la Juventus, du FC Barcelone, rien que ça, mais également à l’Atlético Madrid où on avait rapidement zappé le dossier du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Si les Colchoneros ont longtemps été tenté par l’attaquant uruguayen, notamment lors du dernier mercato hivernal, les exigences salariales d’Edinson Cavani ont mis un terme brutal à ce souhait de Diego Simeone. Mais, dans les ultimes jours du mercato estival, les choses pourraient de nouveau bouger puisque ce samedi AS annonce que pour parvenir à un accord avec l’Atlético Madrid les proches de l’ancien parisien ont proposé de revenir à la table des négociations avec cette fois un appétit financier moindre.

« L’entourage du joueur uruguayen a contacté les dirigeants pour faire comprendre que l’Atlético était la priorité de l’attaquant. Cavani est même prêt à baisser ses exigences salariales afin de signer le plus vite possible. Il faut rappeler qu’il gagnait 10ME au PSG et qu’il cherchait des conditions presque similaires », explique le média espagnol, qui affirme cependant que désormais du côté du club madrilène on est nettement moins chaud pour faire signer El Matador. Car avant même d’accepter de discuter avec le clan Cavani, l’Atlético Madrid doit attendre que Diego Costa se trouve un nouveau club, histoire de ne pas empiler les attaquants. Et pour l’instant, même si le PSG a été évoqué, rien n’annonce un départ imminent de Diego Costa…et donc la signature d’Edinson Cavani. A force de jouer avec le feu, ce dernier pourrait bien s'être brûlé.