Mercato : Benzema se fait plumer au poker menteur

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Serie A.

Très alerte sur les informations le concernant, Karim Benzema utilise les réseaux sociaux pour réagir au quart de tour. Avec le risque que cela comporte.

Quand le président du Napoli l’a traité de « vieux », l’attaquant madrilène a immédiatement répondu, obtenant même ce samedi les excuses d’Aurelio de Laurentiis, qui a déclaré ne pas avoir voulu « manquer de respect » à l’attaquant madrilène. Mais en cette fin de semaine, un autre bruit en provenance de la presse italienne a fait de l'effet, puisque Gianluca di Marzio a annoncé une rencontre entre les représentants de KB9 et les dirigeants du Milan AC dans la cité lombarde, en vue d’un possible futur transfert. De la même manière, le Français a fait savoir son étonnement et sa colère sur les réseaux sociaux avec cette phrase : « Di Marzio, c’est toi qui devrait changer de métier. Menteur ».

Autant dire que le Madrilène niait en bloc cette rencontre, et accusait l’un des journalistes les plus crédibles sur les transferts en Europe, de raconter des bobards. La réponse n’a pas tardé puisque Di Marzio a interrogé Ludovic Fattizzo, intermédiaire dans ces négociations, et qui a reconnu avoir rencontré les dirigeants milanais cette semaine avec les représentants de Karim Benzema. « Oui, c’est vrai, j’ai rencontré le Milan AC avec les représentants du joueur. Je peux vous le confirmer, mais je ne peux pas en dire plus », a reconnu l’intermédiaire souvent impliqué dans les transferts vers l’Italie. Reste à savoir si Karim Benzema a tenté et perdu son gros coup de bluff puisqu’il annonce depuis toujours vouloir rester au Real Madrid, ou si ses représentants ont discuté d’un éventuel transfert dans son dos.