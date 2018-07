Real : Etre traité de « vieux », ça ne passe pas pour Benzema

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Impossible pour l’heure de savoir si Karim Benzema va changer de club cet été, mais son avenir ne semble pas se dessiner à Naples.

Dans une tirade dont il a le secret, Aurelio de Laurentiis n’a pas fait dans la dentelle, en expliquant qu’il ne comptait pas miser sur des joueurs comme Cavani, Di Maria ou Benzema, car il ne voulait pas investir sur des vieux joueurs, et qu’il préférait miser sur des éléments à fort potentiel. Outre le fait que le Real Madrid a prouvé trois fois de suite que la Ligue des Champions se gagnait avec des joueurs d’expérience, cette sortie médiatique n’a pas fait plaisir à l’un des intéressés, qui n’a pas pu se retenir et a décidé de réagir par un commentaire acide sur les réseaux sociaux.

Reprenant la déclaration de De Laurentiis, Karim Benzema n’a pas non plus pris de gants. « Encore une folle sur la liste ! Nueve les rend ouf », a lâché le numéro 9 (nueve) du Real Madrid, qui a du lire et voir bien pire à son sujet, mais n’a pas aimé cette attaque de la part du dirigeant du Napoli à son égard, puisque cette sortie laisse entendre que KB9 est plutôt en fin de carrière.