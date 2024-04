L1 ‍: Au forceps, l'OM bat Lens et se relance pour l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

31e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - RC Lens : 2-1.

Buts : Aubameyang (1ère) et Gueye (85e) pour l’OM ; Saïd (77e) pour Lens.

Un peu plus calme que les deux derniers matchs de Ligue 1 disputés ce dimanche, le choc de la 31e journée entre l’OM et Lens a accouché d’une victoire marseillaise (2-1), qui permet aux Phocéens de bien se relancer dans la course à l'Europe.



Avant d’aborder sa demi-finale d’Europa League contre l’Atalanta Bergame, le club phocéen voulait impérativement retrouver le chemin de la victoire en L1 pour continuer à lutter pour les places européennes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille débutait parfaitement la rencontre devant son public. En effet, sur un centre lobé de Ndiaye, Aubameyang profitait d’une petite erreur d’Haïdara pour tromper Samba d’une reprise du droit (1-0 à la 1ère). Suite à cette ouverture du score rapide, les occasions se multipliaient de part et d’autre avec Wahi (11e), Aubameyang (12e), Veretout (21e), Danso ou Sotoca (38e), mais sans que les filets ne tremblent jusqu’à la mi-temps.

⏯️ Surpris sur la première incursion adverse, les Sang et Or ont depuis bien réagi et se créent désormais les meilleures situations offensives. Il faudra faire preuve de davantage de justesse pour recoller au retour des vestiaires.@OM_Officiel 1⃣-0⃣ @RCLens#OMRCL pic.twitter.com/6hhbfcVhPI — Racing Club de Lens (@RCLens) April 28, 2024

Après la pause, Ndiaye était tout proche de faire le break pour l’OM (48e), mais c’est Lens qui recollait au score dans le dernier quart d’heure. Face à des Marseillais à la peine physiquement, le RCL refaisait effectivement son retard en égalisant par l’intermédiaire de Saïd, buteur de la tête sur un centre parfait d’Haïdara (1-1 à la 77e). Et alors que tous les acteurs semblaient se diriger vers un nul plutôt logique, l’OM repassait finalement devant dans les dernières minutes ! Profitant d’une mauvaise relance d’Haïdara, Aubameyang redonnait le ballon à Gueye, qui se jouait de Danso avant de tromper Samba d’une frappe croisée (2-1 à la 85e). Un but qui suffisait au bonheur de tout le Vélodrome.

⏱ 90’+8 | #OMRCL 2️⃣-1️⃣



🏁 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 !



Nos Olympiens 𝘀’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲𝗻𝘁 et restent dans la course pour l’Europe ! 💙



📆 Rendez-vous jeudi à l’@orangevelodrome pour la 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 aller d’@EuropaLeague ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/0Rzqy5dU53 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2024

Grâce à cette première victoire en L1 depuis début mars, et après trois défaites et deux nuls, le groupe de Jean-Louis Gasset récupère donc trois points plus qu’importants dans la course à l’Europe. Marseille double ainsi Rennes (deux unités derrière) et l’OL (à égalité mais avec une moins bonne différence de buts) pour remonter à la septième place. Juste devant, le Racing de Franck Haise n’a plus que deux longueurs d’avance sur ses concurrents, dont l’OM, alors que Nice (5e) s’est envolé cinq points devant le club sang et or.