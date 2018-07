Mercato : Le clan Benzema débarque à Milan, discussions en cours

Dans : Mercato, Serie A, Foot Europeen, Liga.

Karim Benzema, qui a toujours affiché son désir de continuer avec le Real Madrid, n’ignore pas non plus qu’il a perdu deux soutiens importants avec Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, et que son président rêve de chambouler toute son attaque.

Au cours d’un été de tous les dangers au sein de la Maison Blanche, l’attaquant français réfléchit en tout cas à un changement de cap spectaculaire dans sa carrière. En effet, les représentants de l’ancien lyonnais ont été repérés à Milan cette semaine, dans le centre d’entrainement du Milan AC, affirme Sky Italia.

Les discussions autour de son futur contrat ont eu lieu, tandis que Gattuso s’est entretenu directement avec Benzema pour le convaincre de rejoindre la Serie A. Une opération qui semble donc en cours, et qui a été travaillée avant même que le Milan AC ne soit autorisé ce vendredi à participer à la prochaine Coupe d’Europe. Néanmoins, le chemin est encore long, car le club lombard n’a pas beaucoup d’arguments à faire valoir, sportivement comme financièrement, pour parvenir à convaincre l’ancien lyonnais de quitter le Real Madrid cet été.