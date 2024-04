L'OM maintenu en Ligue 1, ça lui coûte 10,5 ME

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de l'OL, l'OM n'a validé son maintien en L1 qu'en milieu de semaine. C'est presque anecdotique dans la course à l'Europe du club marseillais. Néanmoins, cela valide officiellement le premier transfert estival de l'OM à Lorient.

Si les supporters marseillais n'ont pas fêté le match nul 2-2 contre Nice mercredi soir, ce résultat avait néanmoins une valeur symbolique pour l'OM. En effet, il a officialisé le maintien du club en Ligue 1 la saison prochaine. Avec 41 points, l'OM ne pouvait plus être rattrapé par le 16e, Le Havre. Certains supporters peuvent s'attrister que cela ne survienne qu'à 4 journées de la fin pour un candidat déclaré à la Ligue des champions. Toutefois, Bamo Meité a lui bien accueilli la nouvelle. En effet, cela lui permet d'être définitivement transféré à l'OM pour les prochaines saisons.

Meité transféré à l'OM mercredi pour 10,5 ME

Le quotidien régional La Provence révèle la subtilité de la stratégie olympienne. Quand il s'est fait prêté le défenseur lorientais en début de saison, l'OM a inclus une clause qui validerait définitivement le transfert en cours de saison. Un maintien de l'OM en Ligue 1 et Bamo Meité devenait définitivement marseillais. Assuré de sa place parmi l'élite, le club phocéen n'a plus qu'à payer l'indemnité de 10,5 millions d'euros au FC Lorient.

Un prix convenable pour le joueur de 22 ans aux 14 apparitions en Ligue 1 avec l'OM avant sa récente blessure à la cheville, laquelle a stoppé sa saison pour de bon. Meité fait aussi une bonne opération alors que Lorient est plus que jamais menacé de relégation en Ligue 2. Cependant, on peut s'interroger sur les réelles ambitions de l'OM cette saison avec l'existence d'une telle clause. Il est plus habituel de lier un transfert définitif à une qualification européenne ou à un nombre de matchs joués par le joueur pour un club de la dimension de Marseille. Les supporters phocéens pourront se consoler avec un premier transfert estival facilement complété en défense.