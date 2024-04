Bordeaux ‍: Gérard Lopez a disparu, Julien Courbet s'en mêle

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Bordeaux a sportivement l'assurance de jouer la saison prochaine en Ligue 2, mais les supporters n'en peuvent plus de la manière dont le club est géré par Gérard Lopez et Admar Lopes.

Même si les Girondins ont été battus samedi soir à Laval (1-0), il faudrait une catastrophe pour que Bordeaux descende en National, le club au scapulaire comptant sept points d'avance à trois journées de la fin sur Troyes, 17e et premier relégable. Cependant, dans les coulisses, cela s'agite très fort, la formation girondine étant encore impacté par une situation financière très compliquée au point même que différents prestataires refusent désormais de travailler avec le club de Gérard Lopez. Justement, le propriétaire des Girondins de Bordeaux n'est pas visible actuellement du côté du Haillan et cela agace des supporters. Sur X, le dénommé Straczek33 a interpellé Julien Courbet, l'animateur de RTL et M6, fan absolu des Girondins. Et ce dernier lui a répondu.

Il faut commencer par une alerte disparition 😬😳 — Julien Courbet (@courbet_julien) April 27, 2024

Pour Straczek33, l'heure est venue de lancer un avis de recherche concernant Gérard Lopez. « Hello Julien Courbet, je ne sais pas quand se tiendra la prochaine émission d'appel à témoins. Mais je suis très inquiet, je n'ai plus de nouvelles d'un ami. Il s'appelle Gérard Lopez. Peut-on faire un signalement ? », a lancé ce supporter bordelais, qui, contre toute attente, a reçu une réponse de Julien Courbet via les réseaux sociaux. « Il faut commencer par une alerte disparition 😬😳 », lui a répondu avec malice le journaliste vedette, qui suit visiblement de très près tout ce qui concerne les Girondins de Bordeaux. En attendant, l'inquiétude est tout de même très grande pour un des clubs historiques du football français qui ne parvient pas à se redresser sportivement et financièrement au moment même où l'AS Saint-Etienne semble devoir réussir à remonter en Ligue 1.