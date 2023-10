Un OL en feu au mercato, Textor dégaine déjà

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool a de grandes ambitions cette saison après un exercice précédent raté. Les Reds comptent aussi jouer quelques jolis tours sur le marché des transferts. Mais un OL annoncé comme ambitieux au mercato n'a pas dit son dernier mot.

Jürgen Klopp a toujours la pleine confiance de sa direction mais également des fans et observateurs de Liverpool. L'Allemand est plus que motivé à l'idée de remettre les Reds sur le devant de la scène, que ce soit en Premier League ou en Europe. Pour cela, il sait qu'il devra faire les bons choix, aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Le club de la Mersey travaille d'ores et déjà sur les prochaines fenêtres de mercato, alors que certains de ses joueurs devraient partir prochainement, comme Mohamed Salah par exemple. L'idée de Liverpool ? Recruter des jeunes joueurs et les faire grandir.

Beraldo affole l'Europe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Beraldo🇧🇷 (@lberaldo_)

Selon les informations de 90 min, Liverpool est très intéressé par le défenseur central Lucas Beraldo. Le joueur de 19 ans est déjà une valeur sûre de Sao Paulo et est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football auriverde. Certains scouts de Liverpool sont allés plusieurs fois au Brésil pour le voir jouer. Et il en ressort que Beraldo a convaincu. Les Reds l'imagineraient déjà prendre la relève de Joel Matip ou encore de Virgil van Dijk. Dans ce dossier, Liverpool ne manquera pas de concurrence, puisque les Wolves sont aussi sur le coup et avaient même fait une offre cet été, refusée par Sao Paulo. Le Bayern Munich lorgne également sur Lucas Beraldo, tout comme des écuries de Ligue 1 !

L'OL et Monaco aiment son profil et pourraient lui promettre un temps de jeu conséquent. De quoi rappeler que John Textor a bien l'intention de marquer les esprits cet hiver en redressant la barre, alors qu'il a été freiné par la DNCG cet été. L'objectif pour le moment de Sao Paulo est de prolonger le contrat de son jeune crack, qui expire en juin 2026 en lui donnant une belle revalorisation salariale. Ensuite, les Paulistes réfléchiront peut-être à écouter les offres.