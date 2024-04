OL ‍: Le permis de conduire et le but de la victoire, Fofana est aux anges

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malick Fofana, buteur décisif pour l’OL lors de la victoire contre Monaco ce dimanche (3-2) : « Le but a donné la victoire donc je suis très content d’avoir aidé l’équipe. On a eu les trois points et on doit continuer comme ça. J’ai revu le but dans le vestiaire. Il ne faut pas trop réfléchir dans cette situation. J’ai vu le gardien, j’ai mis un petit coup d’œil et c’est bon. J’essaye de rester calme et de marquer, j’ai marqué et voilà je suis content. Il faut du sang froid. C’est mon premier but dans ce stade donc je suis très content. On se focalise match par match, c’était important de gagner contre Monaco après la défaite à Paris. On a bien réagi. Je suis un joueur très rapide, un joueur calme en dehors du terrain. Je suis heureux. Surtout que j’ai eu mon permis de conduire cette semaine », a lancé l’attaquant belge sur Amazon Prime Vidéo.