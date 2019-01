Mercato : Ballo-Touré file sous le nez de l'OM, direction Monaco !

Dans : Mercato, LOSC, OM, Monaco.

Annoncé dans le viseur de Marseille et de plusieurs clubs allemands, Fodé Ballo-Touré va bien quitter Lille cet hiver au mercato.

Mais selon toute vraisemblance, le défenseur de 22 ans va s’engager en faveur de l’AS Monaco, comme expliqué par L’Equipe dans ses colonnes ce mercredi. L’international espoirs français, qui a disputé 18 matchs de Ligue 1 cette saison et qui est estimé à environ 12 ME sur le marché des transferts, aurait été préféré à Dalbert par l’état-major du club de la Principauté. Le profil du Brésilien de l’Inter a longtemps été étudié, mais sa situation contractuelle et sa cote sur le marché italien rendaient l’opération plus délicate pour le 19e de L1.