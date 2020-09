Mercato : Son prochain club enfin connu, Cavani va surprendre

Dans : Mercato.

Toujours sans club après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a peut-être trouvé sa prochaine destination. Un choix totalement inattendu de la part de l’attaquant uruguayen.

Où rebondira Edinson Cavani après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain ? Les principaux championnats européens débutent peu à peu leurs saisons respectives et l’attaquant de 33 ans n’a toujours pas trouvé sa nouvelle équipe. L’Uruguayen ne manque pourtant pas de sollicitations si l’on en croit les rumeurs qui circulent depuis le début du mercato estival. On a notamment évoqué les intérêts de l’Atlético Madrid, de la Juventus Turin, de Leeds United et surtout du Benfica Lisbonne, avec qui les discussions semblaient avancées jusqu’au désaccord sur le plan financier.

C’est effectivement le problème annoncé à chaque fois, chez le champion de France, Cavani s’est habitué à un salaire inaccessible pour ses prétendants, surtout en période de crise sanitaire. Et pourtant, le média espagnol Don Balon croit savoir que l’ancien joueur de Naples va poursuivre sa carrière au Brésil. En effet, le Matador aurait un accord de principe avec Gremio depuis la semaine dernière. Une annonce officielle pourrait même apparaître dans les prochains jours. L’information est évidemment à prendre avec précaution dans la mesure où le président de Gremio, certes intéressé, a toujours répondu que le salaire de Cavani était beaucoup trop élevé pour ses finances. De plus, l’avant-centre aimerait rester en Europe. Aurait-il changé ses plans et revu ses prétentions à la baisse ?