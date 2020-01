Mercato : Aubameyang à Barcelone, le transfert de l'année cet hiver ?

Dans : Mercato.

La tension est palpable à Barcelone, où l’on cherche de toute urgence un avant-centre capable de compenser la blessure de Luis Suarez, lequel sera absent 4 mois.

Les rumeurs autour de Neymar ou d’éventuels départs de Rakitic et Vidal ont été reléguées au second plan en Catalogne, où il est urgent de recruter un avant-centre afin de relancer une attaque moribonde au sein de laquelle seul Lionel Messi parvient à tirer son épingle du jeu. Désireux de frapper un grand coup au mercato hivernal, Barcelone s’est fixé un objectif colossal puisque le club blaugrana souhaite enrôler Pierre-Emerick Aubameyang, selon les informations du Mundo Deportivo.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2021, l’international gabonais a le profil parfait aux yeux de la direction barcelonaise, notamment en raison de sa polyvalence. Capable de jouer sur un côté lorsque Luis Suarez sera de retour, l’ancien buteur du Borussia Dortmund et de l’AS Saint-Etienne fait l’unanimité en interne, et Eric Abidal a d’ores et déjà entrepris des démarches pour tenter de trouver un accord avec Arsenal. Il sera néanmoins très délicat, pour ne dire pas dire impossible, de convaincre les Gunners de lâcher leur capitaine, un homme fort de Mikel Arteta depuis la prise de fonctions de ce dernier il y a quelques semaines. Reste à voir si Barcelone, dans le rouge financièrement l’été dernier, a les moyens de proposer un gros pactole à la formation londonienne pour s’offrir Aubameyang…