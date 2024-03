Fabrizio Romano payé par des agents, le scandale éclate ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Plusieurs médias des trois pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark) affirment que Fabrizio Romano est payé par des agents et même des clubs pour publier ses informations mercato. De quoi ternir la réputation du journaliste spécialiste du mercato.

C'est un scoop dont le roi du mercato ne sera pas fier. Fabrizio Romano publierait-il des informations bidons sur son compte X ? Si certains observateurs et supporters remettent en doute certains scoops de l'Italien, la presse scandinave va plus loin. Fabrizio Romano serait payé par des agents pour mettre en avant leurs joueurs. C'est le rédacteur en chef du journal danois Tipsbladet, Troels Bager Thogersen, qui a lancé ce pavé dans la mare. Enquêter sur Romano lui est venu à l'esprit quand le journaliste italien a annoncé la mise à l'écart de Roony Bardghji, la pépite suédoise du FC Copenhague, et que le club a démenti fermement ces allégations.

Romano payé jusqu'à 6000 dollars le post

De fil en aiguille, il est remonté jusqu'aux manœuvres de Fabrizio Romano et de son équipe. Cette dernière approcherait les clubs pour des contrats de sponsoring visant à mentionner leurs joueurs sur les réseaux sociaux contre rémunération. Les presses suédoises et norvégiennes ont confirmé cette information. En Norvège, une société nommée Memmo aurait notamment approché le club de première division de Valerenga.

⚠️ Hors #PSG



La presse danoise affirme… pic.twitter.com/liQcKtuoBK — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 2, 2024

Selon le journal norvégien Idrettspolitikk, Memmo serait lié directement à Fabrizio Romano. Pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux du journaliste italien, cette société demandait de 1100 ( pour un simple post) à 6000 dollars (pour une vidéo) aux agents et clubs intéressés. Le quotidien norvégien affirme en plus que de nouvelles informations vont sortir prochainement sur ce dossier. De quoi menacer la réputation du roi du mercato comme on le surnomme. Avant cela, l'Italien n'avait été ébranlé qu'en annonçant par erreur des transferts. L'OL s'en souvient bien avec le cas Tyrell Malacia (Feyenoord), lequel avait été annoncé à l'OL par Romano avant de finalement rejoindre Manchester United.