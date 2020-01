Mercato : Après Arsenal et Chelsea, Olivier Giroud ok pour Tottenham !

Dans : Mercato.

Plutôt que l'Inter, Olivier Giroud pourrait bien découvrir un troisième club londonien consécutif. Après Arsenal et Chelsea, le buteur français a donné son accord pour signer chez les Spurs de José Mourinho.

Pendant plusieurs semaines, l’avenir d’Olivier Giroud semblait devoir passer par un départ de Premier League pour rejoindre l’Inter et la Serie A. Le club lombard était clairement chaud sur le dossier de l’attaquant tricolore de Chelsea, et tout paraissait se goupiller dans le bon sens afin que Giroud rejoigne enfin un club où il aurait enfin du temps de jeu. Placé dans l’obligation de jouer s’il veut disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France, l’ancien montpelliérain avait accepté le principe d’abandonner les Blues à six mois de la fin de son contrat. Mais à priori, la piste qui menait vers l’Inter s’est envolée et c’est un transfert surprise qui s’annonce pour Olivier Giroud.

Alors que mercredi matin, le nom de Tottenham sortait dans la presse anglaise, Sky Sports confirmait quelques heures plus tard qu’Olivier Giroud avait donné son accord à cette opération. Après Arsenal et Chelsea, le joueur français pourrait donc rejoindre le cercle fermé des footballeurs ayant évolué dans les trois plus gros clubs londoniens. A Tottenham, Olivier Giroud évoluerait alors sous les ordres de José Mourinho, une grand première pour lui. Il faudra toutefois convaincre le Special One, ce qui n’est jamais assuré, le coach portugais n’étant pas du genre à ses laisser dicter ses choix.