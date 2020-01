Mercato : La folie Giroud continue, Tottenham entre en piste

Dans : Mercato.

Tout proche de rejoindre l’Inter Milan durant le mercato hivernal, Olivier Giroud pourrait finalement rester en Premier League, où un véritable cador lui fait les yeux doux.

Désespérément à la recherche d’un avant-centre capable de combler l’absence d’Harry Kane, Tottenham a activé la piste Olivier Giroud. Selon les informations récoltées par Sky Sports en Italie, le profil de l’international français, indésirable depuis plusieurs mois à Chelsea, plaît à José Mourinho. Conscients de l’urgence de recruter un avant-centre au mercato hivernal, les Spurs ont d’ores et déjà proposé un contrat d’un an et demi à Olivier Giroud, lequel n’aurait même pas besoin de déménager s’il venait à signer à Tottenham.

Cette piste a de grandes chances de prendre rapidement de l’épaisseur car en parallèle, le média italien nous apprend que l’Inter Milan n’est plus aussi pressé que cela de s’offrir Olivier Giroud. En effet, l’écurie d’Antonio Conte souhaiterait désormais s’offrir le champion du monde tricolore… en juin prochain. Un scénario désavantageux pour Giroud, lequel doit se relancer dès le mercato hivernal afin d’accrocher le wagon de l’Equipe de France pour disputer l’Euro 2020.