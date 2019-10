Mercato : 80ME pour N'Golo Kanté, Madrid et Zidane attaquent

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Toujours aussi important et décisif avec Chelsea, N’Golo Kanté provoque l’attention des cadors européens, et cela même si le milieu de terrain français des Blues a encore 3 ans et demain de contrat avec la formation londonienne. Ces dernières semaines, on évoquait le très grand intérêt de la Juventus pour N’Golo Kanté, mais ce lundi la presse anglaise affirme que le Real Madrid vient également d’entrer dans la danse concernant l’ancien caennais. Selon le Daily Mail, Zinedine Zidane est fan du champion du monde et l’entraîneur français des Merengue aurait fait de N’Golo Kanté une cible potentielle lors du prochain mercato.

Le quotidien anglais affirme que pour lâcher son milieu de terrain, Chelsea demandera au moins 80ME. Pour l'instant, cet intérêt virtuel de la Juventus et du Real Madrid n'a pas encore été suivi d'effet, mais les deux géants sont d'ores et déjà à l'affût et prêts à sortir le chéquier pour s'offrir l'infatigable N'Golo Kanté dont le nom avait été cité, en vain, du côté du Paris Saint-Germain.