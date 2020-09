Mercato : 70 ME, le PSG et le Real déchainés pour Camavinga

Dans : Mercato.

Rayonnant sous le maillot de l’équipe de France et du Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne tardera pas à rejoindre l’effectif d’un très grand club européen.

Ce ne sera toutefois pas pour cette saison. Puisque le joueur de 17 ans va faire une année de plus dans son club formateur, à Rennes. Mais en 2021, il sera l’heure de l'envol pour Camavinga ! Brillant lors de sa grande première en équipe de France, mardi contre la Croatie en Ligue des Nations (4-2), le milieu de terrain est l’un des éléments les plus prometteurs de la planète football. Ce qui signifie donc que tous les grands clubs vont se l’arracher. Mais la destination du génie rennais semble se dessiner entre Paris et Madrid, selon Marca. Dans un an, le PSG et le Real vont se livrer une énorme bataille pour ce transfert de 70 millions d’euros.

Ces dernières semaines, l’avantage semblait en faveur des Merengue. Déjà parce que l’équipe de Zinédine Zidane suit la pépite française depuis plusieurs saisons maintenant. En discussions avec Juni Calafat, le chef du recrutement au Real, Camavinga est tenté à l’idée de rejoindre le Stade Santiago Bernabeu. Mais comme l’explique le média espagnol, le PSG « n’est pas un adversaire facile » dans ce dossier. Depuis quelques jours, Leonardo n’hésite pas à faire la cour au Rennais, en lui promettant un projet sportif majeur, et un contrat XXL. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle bataille entre le PSG et le Real s’annonce passionnante, surtout si Kylian Mbappé s’en mêle...