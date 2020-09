PSG : Bizutage musclé, Mbappé et Varane draguent Camavinga

Dans : Mercato.

Véritable attraction de la rentrée de l’équipe de France, Eduardo Camavinga pourrait devenir le plus jeune international français à débuter chez les Bleus depuis l’après-guerre.

Ce nouveau record de précocité pourrait d’ailleurs tomber dès ce samedi soir, à l’occasion de Suède-France. Si le néo-Bleu est annoncé sur le banc des remplaçants, sachant que Rabiot et Kanté devraient être titulaires dans l’entrejeu du 3-5-2 de Didier Deschamps, le joueur du Stade Rennais pourrait entrer en jeu en fin de match. L’occasion pour les grands clubs européens de voir Camavinga à l’oeuvre sur la scène internationale. Parmi les clubs intéressés par la nouvelle pépite du football français, le Real Madrid et le PSG sont toujours à l’affût. Si Rennes va garder sa pépite durant cette saison 2020-2021, avec notamment une campagne de Ligue des Champions à mener à bien, le club breton sera sûrement dans l’obligation de vendre Camavinga en 2021.

Et à un an de cette échéance, le duel entre le PSG et le Real a déjà commencé… en équipe de France, durant ce rassemblement de septembre. En effet, selon Donbalon, Kylian Mbappé et Raphaël Varane ont tous les deux vendu le projet de Paris et de Madrid à Camavinga. Emballé par le joueur, Zinédine Zidane aurait convaincu ses dirigeants de réserver un chèque de 55 millions d’euros pour recruter le jeune français l’été prochain. Un montant que le PSG pourrait surpasser sans mal. Mais ce n’est pas le seul argument en faveur de Paris. Car en plus d’un salaire plus conséquent, le club francilien pourrait offrir une place de choix dans son effectif à Camavinga, au contraire du Real, où il pourrait jouer les seconds rôles dans un premier temps. Si 2021 est encore loin, le dossier Camavinga s’ouvre donc dès maintenant.