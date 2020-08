Mercato : 100 ME et la Juventus pousse sa star vers la sortie

Dans : Mercato.

En négociation avec la Juventus Turin pour une prolongation de contrat, Paulo Dybala ne serait pas totalement certain de rester la saison prochaine. La situation financière du club pourrait le rapprocher de la sortie en cas d’offre importante cet été.

Contrairement à l’été dernier, lorsque le défenseur central Matthijs de Ligt était arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 85 millions d’euros, la Juventus Turin ne fera aucune folie sur le marché des transferts. S’il doit y avoir une grosse opération, la Vielle Dame, touchée par la crise sanitaire, envisage plutôt la sortie d’un joueur majeur. A priori, l’élément sacrifié ne sera pas Cristiano Ronaldo. Le champion d’Italie tient à son buteur portugais, lequel a clairement indiqué qu’un départ n’était pas d’actualité. En revanche, La Gazzetta dello Sport n’écarte pas un possible transfert de Paulo Dybala. Pour rappel, l’attaquant de 26 ans négocie actuellement une prolongation de son contrat qui expire en 2022.

Mais selon nos confrères italiens, une proposition comprise entre 90 et 100 millions d’euros pourrait bien convaincre la Juventus Turin d’entamer des négociations. Il faut dire que l’Argentin se dirige vers un bail assorti d’un salaire annuel à plus de 12 millions d’euros, ce qui ferait de lui le deuxième Bianconero le mieux payé après le quintuple Ballon d’Or. Reste à savoir quel club serait capable d’investir un tel montant sur « La Joya ». On parle d’un intérêt du Real Madrid, mais on voit mal le président Florentino Pérez casser sa tirelire avant même d’avoir tenté sa chance pour sa priorité Kylian Mbappé.