PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, la Juventus accuse !

Le grand patron de la Juventus n'a pas traîné à évoquer le cas. Cristiano Ronaldo après l'élimination de son club par l'OL.

Si l’Olympique Lyonnais a Jean-Michel Aulas, la Juventus a Andrea Agnelli, et lorsque le grand patron du club turinois sort de son mutisme, la presse italienne sait que ce ne sera pas pour rien. Alors, vendredi soir, après l’élimination de la Juve en Ligue des champions, le boss de la Vieille Dame est venu s’exprimer histoire de ne pas laisser Maurizio Sarri seul face à un déluge de critiques. Et forcément, le cas Cristiano Ronaldo a rapidement été évoqué, car si CR7 a marqué un doublé face à l’Olympique Lyonnais, il a également été au cœur des rumeurs durant la semaine. L’article de France-Football sur le désir supposé de la star portugaise de rejoindre le Paris Saint-Germain est bien arrivé sur le bureau d’Andrea Agnelli. Et lorsqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo, qui tient la Juventus à bout de bras, le grand patron veut vite dissiper les doutes et surtout ramener tout le monde à la raison.

Car c’est une évidence, Cristiano Ronaldo a bien l’intention de gagner encore la Ligue des champions d’ici la fin de sa carrière. Mais CR7 a aussi probablement compris que ce n’est pas la Juventus qui peut lui offrir cette possibilité dans l’état actuel des choses. De quoi forcément relancer les supputations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juve et dans le même temps d’un possible départ pour le Paris Saint-Germain. Pour Andrea Agnelli, ce scénario fou est totalement impossible et n'existe dans l'esprit des journalistes du média français. « Parfois, vous les journalistes, vous publiez des choses. Cristiano Ronaldo est un pilier de la Juventus. Ce n'est pas sur un seul match qu'il faut tirer des enseignements sur la totalité de la saison. Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juventus », a prévenu le propriétaire de la Juventus afin de calmer les supputations. L’Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont prévenus, CR7 n’est pas sur le mercato. Mais au fait, veulent-ils réellement le faire signer lors de ce marché des transferts ?