Mbappé fait paniquer le Real, Pérez active son plan B

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cette semaine, la Ligue des champions reprend ses droits en Europe. Le Real Madrid sera en déplacement sur la pelouse du Napoli.

Le Real Madrid a repris des couleurs le week-end passé en Liga. Une belle victoire à Girona qui a remis tout le monde dans le droit chemin après une défaite logique lors du derby face à l'Atlético. Les hommes de Carlo Ancelotti savent qu'ils seront attendus au tournant cette saison, surtout avec un effectif peu étoffé. Ce mardi soir, le Real Madrid aura un énorme test à disputer sur la pelouse du Napoli. Les Italiens sont eux aussi mieux et pourront compter sur leur star, Victor Osimhen. Un Victor Osimhen annoncé dans les petits papiers du... Real Madrid.

Le Real Madrid prépare ses arrières

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Selon les informations de Ricardo Ramos Neira, Florentino Pérez est du déplacement à Naples. Et ça ne sera pas pour rien. En plus de la rencontre de son équipe, le président du Real Madrid devrait aussi en profiter pour discuter autour d'un éventuel transfert d'Osimhen au Real Madrid. « Comme je vous le dis depuis longtemps dans mes vidéos et sur Twitter, Víctor Osimhen est suivi de près par le Real Madrid (il semble que certains commencent également à le signaler). Le Real Madrid sera à Naples aujourd'hui et demain et je suis sûr qu'il y aura une sorte de contact », indique le YouTubeur sur son compte X. Ricardo Ramos Neira pense savoir que les Merengue commencent à placer leurs pions sur l'ancien Lillois au cas où Kylian Mbappé leur échapperait ! Si le Français restera la grande priorité du Real Madrid, les Espagnols veulent préparer leurs arrières. Surtout qu'Osimhen sera en fin de contrat en juin 2025. Une situation contractuelle qui arrange le Real Madrid. « À la fin de cette saison, il ne lui restera plus qu'un an de contrat, et bien qu'il ait de nombreux prétendants, notamment en Premier League, Madrid l'a dans le collimateur avec d'autres possibilités », ajoutera aussi Ricardo Ramos Neira, qui sait que rien n'est figé avec le Real lors du mercato.