PSG ‍: Le Real Madrid va surveiller Mbappé à Newcastle

Par Hadrien Rivayrand

La semaine prochaine, la Ligue des champions reprendra ses droits. Le PSG sera notamment en déplacement du côté de Newcastle.

Le PSG n'a pas su ramener les trois points de son déplacement ce samedi sur la pelouse de Clermont. Une nouvelle contre-performance en Ligue 1 qui ne rassure pas vraiment avant un autre déplacement à Newcastle mercredi soir en Ligue des champions. Cependant, le visage montré par Paris sur la scène européenne est rarement le même qu'en championnat. Luis Enrique pourra s'appuyer sur un groupe de qualité, avec une force de frappe offensive qui a de quoi faire peur aux Magpies. Cette rencontre sera particulièrement suivie en Europe, notamment par certains observateurs venus de clubs rivaux...

Mbappé, le Real Madrid se place encore

Selon les informations du Defensa Central, le Real Madrid enverra mercredi soir à Newcastle son scout Juni Calafat pour superviser trois joueurs précis. Il s'agit d'Alexander Isak, Bruno Guimaraes et... Kylian Mbappé. Les deux joueurs du club anglais sont suivis depuis pas mal de temps par les Merengue, qui cherchent des joueurs d'avenir. Concernant Kylian Mbappé, il se dit que le champion du monde français ne prolongera et filera gratuitement à Madrid l'été prochain. Le PSG ne perd en revanche pas espoir de trouver les arguments pour le faire prolonger. En tout cas, les Merengue placent leurs pions un peu partout et cette rencontre entre Newcastle et le PSG intéresse particulièrement. Si le Real Madrid connait un bon début de saison, le manque de profondeur de l'équipe de Carlo Ancelotti pourrait finir par lui porter préjudice pour ses ambitions, que ce soit en Espagne ou en Europe. La stratégie du club espagnol n'a donc rien d'anodine. A noter qu'au même moment de la rencontre Newcastle-PSG, le Real Madrid sera lui à Naples.