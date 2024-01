Mbappé arrive à Madrid, deux journalistes se battent

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Un nouveau feuilleton Kylian Mbappé est en cours et à Madrid, les journalistes sont en ébullition. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à se contredire publiquement concernant la star française du PSG?

Signera, signera pas, l'avenir de Kylian Mbappé et sa potentielle venue au Real Madrid continuent d'agiter les journalistes espagnols. Ces derniers ont connu pas mal de revers ces derniers mois et espèrent que ce dossier trouvera une issue positive pour le club merengue. Difficile de savoir ce qu'il en sera pour le moment et d'après le joueur lui-même, aucune décision n'est encore prise. Josep Pedrerol, célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito, vient néanmoins de balancer ces dernières heures une information lourde de sens, à savoir que si Mbappé venait au Real Madrid, il ne serait pas le joueur le mieux payé du club et devrait se contenter d'une place derrière Jude Bellingham, Florentino Perez étant décidé à rappeler au numéro 7 du PSG qu'il ne ferait pas la loi dans les vestiaires de Santiago-Bernabeu. Une information très vite démentie par un autre journaliste de poids.

Mbappé, le Real va devoir payer

En effet, Mario Cortegana, autre célèbre journaliste espagnol spécialisé sur le Real Madrid, a donné un avis différent sur le sujet. Pour lui, impossible d'imaginer le joueur du PSG en Espagne s'il n'est pas le joueur le mieux payé de l'équipe, alors qu'il touche 75 millions d'euros par an dans la capitale française : « Mbappé a un ego de star mondiale qui font que ces choses-là comptent. Ils lui ont donné en plus les clés du Qatar et de la France ». Si Mbappé venait à signer au Real Madrid donc, ce ne serait pas sans conditions bien précises, alors que la question du droit à l'image sera aussi centrale. Il se dit que les Merengue ne sont pas prêts à céder à tous les caprices du champion du monde tricolore. Mais il faudra néanmoins s'aligner, sous peine de faire une croix définitive sur sa signature.

De quoi faire les affaires du PSG mais aussi celles de Liverpool, annoncé comme un nouveau candidat crédible pour faire signer Kylian Mbappé. En attendant, dans les médias madrilènes, on est déjà en ébullition en attendant la décision finale du champion du monde 2018, et chaque jour qui passe rend les échanges entre journalistes de plus en plus tendus. On est loin de tout cela en France, les débats étant surtout houleux entre supporters de Mbappé et ceux qui estiment que ce dernier doit vite se décider et stopper son numéro.