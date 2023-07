Libéré du PSG, Galtier fonce vers le nouvel Eldorado du football

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Mis dehors officiellement mercredi par le PSG, Christophe Galtier pourrait replonger dans le grand bain très rapidement. Le technicien est dans le viseur de la formation saoudienne d'Al Shabab.

Un échec au PSG et tout repart instantanément. La théorie a été vérifiée récemment avec Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Ces derniers n'ont pas tardé à retrouver un club et chacun a été gâté : Arsenal pour Emery, Chelsea pour Tuchel puis pour Pochettino. Christophe Galtier pourrait les imiter mais dans le championnat qui monte, la Saudi Pro League. Ecarté un an après son arrivée à Paris, l'ancien entraîneur lillois et niçois aurait pu attendre longtemps avant de retrouver un banc. Fatigué par une année très agitée médiatiquement au PSG, il a perdu un peu de son aura et de sa cote en échouant à mettre au pas les égos du vestiaire parisien.

Galtier très proche d'Al Shabab

Finalement, il n'en est rien. Bien au contraire puisque l'Arabie saoudite lui fait les yeux doux. Le club d'Al Shabab veut l'installer sur le banc et, selon Foot Mercato, on est parti pour. Les négociations sont avancées entre les deux parties. Elles se sont naturellement intensifiées depuis que Christophe Galtier a été libéré de son contrat au PSG. Malgré les rumeurs sur une possible année sabbatique, Galtier veut débuter une nouvelle aventure à Al Shabab.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Désormais libre, Christophe Galtier a le champ libre avec Al-Shabab 🇸🇦.



◉ Les négociations vont pouvoir avancer.



Christophe Galtier a le champ libre avec Al-Shabab. Les négociations vont pouvoir avancer. Galtier n'est pas insensible à l'intérêt saoudien.

Il faut dire que vu l'investissement des clubs saoudiens depuis le début de l'été, il aurait tort de se priver. En outre, Al Shabab est l'une des meilleures formations du Royaume, ayant fini quatrième du dernier championnat. Il retrouverait des noms connus du football européen comme Ever Banega (ex-Séville) et l'ancien parisien Grzegorz Krychowiak. Si un accord financier est vite trouvé, Christophe Galtier pourrait débarquer en Arabie saoudite dès la semaine prochaine. De quoi montrer que son passage au PSG lui a donné une toute nouvelle notoriété hors des frontières françaises.