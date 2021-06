Mercato : Sergio Ramos s’en va, le PSG cité

Dans : Mercato.

Le Paris Saint-Germain pourrait se voir offrir cet été une opportunité en or de récupérer Sergio Ramos, l’un des membres de la charnière centrale du Real Madrid qui a tout gagné ces dernières années.

Sergio Ramos... ou son compère. En effet, le PSG courtise Raphaël Varane, qui ne souhaite pas prolonger dans la capitale espagnole, et pourrait jouir d’un contrat énorme s’il signait à Paris, malgré une concurrence elle-aussi imposante avec Kimpembe et Marquinhos. Mais le vice-champion de France est aussi dans le coup en ce qui concerne le recrutement de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol est officiellement parti du Real Madrid, a annoncé le club merengue ce mercredi soir, et avant sa conférence de presse qui aura lieu ce jeudi midi, les rumeurs vont bon train sur son futur club. Le journal espagnol AS a fait le point sur son avenir, qui se jouera entre quatre prétendants.

Il s’agit de son ancien club du FC Séville, prêt à faire jouer les sentiments pour le faire revenir, même si les Andalous ne pourront pas suivre le rythme au niveau du salaire. Des deux clubs de Manchester, City et United, qui rêvent d’un taulier pour aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Et également du PSG, qui est cité comme un candidat sérieux par la presse espagnole, notamment en raison de la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de marquer les esprits cet été. Afin de forcer Kylian Mbappé à rester, le président qatari a déjà convaincu Neymar de rester, et a fait venir Giorginio Wijnaldum. Gigi Donnarumma devrait suivre, et peut-être même Achraf Hakimi. Si à cela s’ajoute un certain Sergio Ramos, nul doute que le PSG fera figure d’épouvantail sur la scène européenne la saison prochaine, même si la masse salariale risque tout simplement d’exploser en vol.