Le Stade Rennais attaqué sur une pépite, énorme transfert en vue

A l’heure où Rennes poursuit sa préparation estivale avec un match de gala face à West Ham dans son Roazhon Park, le club breton est proche de conclure un énorme transfert dans le sens des départs.

L’Equipe annonce en effet que Chelsea cherche à se renforcer au milieu de terrain, avec notamment la perte de Matteo Kovacic qui n’est pas anodine. Le club londonien a décidé de tenter sa chance pour boucler le transfert de Lesley Ugochukwu, grand espoir du club rennais mais qui n’arrive pas totalement à s’imposer dans la rotation.

Chelsea have reached verbal agreement with Rennes for Lesley Ugochukwu, deal in place — personal terms agreed, long term contract



Ugochukwu will sign for Chelsea then talks will follow to decide about loan to Strasbourg.



Fee around €27m