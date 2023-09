Le roi du mercato annonce une bonne nouvelle pour le PSG

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été lors du marché des transferts, Bernardo Silva était annoncé proche d'un départ de Manchester City. Le PSG, le Barça et l'Arabie saoudite étaient très chauds pour le recruter.

Avoir un joueur de la trempe de Bernardo Silva dans son équipe est toujours bon à prendre. Et ça, Pep Guardiola le sait bien. En fin de saison dernière, le départ du Portugais semblait presque acté, surtout après le titre en Ligue des champions. Mais avec les transferts d'autres joueurs importants comme Riyad Mahrez ou encore Ilkay Gundogan, pas question pour les Skyblues de se séparer de l'ancien Monégasque. City n'était pas plus ouvert que cela à des négociations et attendait le prix fort pour éventuellement lâcher Bernardo Silva. De quoi refroidir le PSG, le Barça mais aussi l'Arabie saoudite. Une fois la menace écartée, les champions d'Europe ont ensuite annoncé la prolongation de contrat du Portugais de 29 ans jusqu'en juin 2026.

Bernardo Silva, City se prépare au pire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Si Bernardo Silva a donc rassuré les fans de Manchester City, ce n'est pas pour autant qu'il a prévu de rester jusqu'à la fin de son nouveau contrat. En effet, le crack lusitanien a toujours quelques envies de départ en tête. Ses agents ont donc négocié dans son nouveau bail une clause lui permettant de partir à 58 millions d'euros l'été prochain. C'est en tout cas ce que croit savoir le journaliste Fabrizio Romano, dont les infos sont très souvent confirmées. Un prix d'ami si tout le monde y trouve son compte qui devrait attirer de nouveau le Barça, le PSG et l'Arabie saoudite dans très peu de temps. Le club de la capitale française adore son profil et se cherche un milieu de terrain créatif à moindre coût. L'Equipe expliquait ce lundi matin que le fait d'avoir pas réussi à faire venir l'ancien monégasque était le seul échec difficile à digérer pour la direction parisienne cet été. Attention néanmoins au Barça, qui aurait la préférence du joueur mais surtout à l'Arabie saoudite, qui n'aura aucun mal à faire une offre démentielle pour attirer le joueur, qui sera alors âgé de 30 ans.