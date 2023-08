Bernardo Silva prolonge à City, le PSG applaudit

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé avec insistance au PSG, Bernardo Silva a surtout prolongé à Manchester City. Mais l'une des clauses de son nouveau contrat peut faire le bonheur du club parisien dans un an.

Dans la foulée de la victoire de Manchester City en Ligue des Champions, la première de l’histoire du club anglais, Bernardo Silva avait fait part à ses dirigeants de sa volonté de changer d’air. Le Portugais estimait avoir fait le tour de la question chez les Citizens, et se voyait annoncé avec insistance du côté du PSG, où Luis Campos le connait très bien pour l’avoir fait venir à l’AS Monaco. Néanmoins, les semaines ont passé et Bernardo Silva n’a pas vraiment poussé pour une arrivée à Paris, peut-être aussi en voyant tout ce qu’il se passait dans le club de la capitale. Le FC Barcelone est arrivé dans la course, mais avec des moyens très limités pour un joueur estimé par son club à 80 ME. Résultat, la tendance s’est inversée et l’ailier a désormais prolongé avec Manchester City.

Une clause qui plait au PSG

Le champion d’Angleterre a négocié finement pour obtenir gain de cause, même si les détails de ce nouveau contrat n’inspirent pas vraiment la confiance des supporters de City. En effet, Bernardo Silva a décidé de ne prolonger que d’un an. Si son salaire fait un bond, son contrat ne pousse lui désormais que jusqu’en juin 2026. Une extension d’une saison qui lui a permis de rajouter une clause d’un nouveau genre, affirme The Sun. En effet, si jamais l’ailier portugais venait à émettre le désir de partir, il pourrait le faire si un club venait à mettre 60 millions d’euros. Une clause libératoire à laquelle Manchester City ne pourrait pas s’opposer, pour un montant inférieur aux 80 ME demandés par les champions d’Europe cet été.

Autant dire que du côté des Citizens, personne n’est vraiment rassuré et selon le journal anglais, ce nouveau contrat est pris comme une invitation lancée au PSG pour venir le chercher dans un an, avec ce prix relativement raisonnable pour un joueur de cet acabit. Même si le club parisien, et Kylian Mbappé, auraient préféré récupérer le Portugais dès cet été, l’invitation pour l’an prochain est très tentante.