Le Real et le Barça s’arrachent le nouveau Mbappé

Par Eric Bethsy

Attentifs à l’éclosion des jeunes talents, le Real Madrid et le FC Barcelone ont repéré un joueur prometteur en Ligue 1. Les deux géants de Liga s’intéressent au milieu offensif du FC Lorient Eli Junior Kroupi, déjà comparé à un certain Kylian Mbappé pour sa précocité.

A l’origine de l’ère des Galactiques, Florentino Pèrez a totalement changé de stratégie. Le président du Real Madrid a adopté une politique sportive davantage tournée vers l’avenir. L’objectif est simple : attirer les meilleurs jeunes avant leur éclosion. C’est ainsi que Vinicius Junior, Rodrygo, Federico Valverde et plus récemment Endrick ont signé chez les Merengue. Et si le prochain sur la liste débarquait en provenance de la Ligue 1 ? L’hypothèse n’est pas à exclure puisque le Real Madrid a un œil attentif du côté du FC Lorient.

Kroupi a déjà une sacrée cote

En effet, la Maison Blanche observe l’évolution d’Eli Junior Kroupi. Le milieu offensif de 17 ans fait partie des révélations de ce début de saison avec trois buts et deux passes décisives en championnat. Le Lorientais s’était notamment illustré grâce à un joli doublé contre l’Olympique Lyonnais (3-3) avant la trêve internationale. C’est d’ailleurs à ce moment que son coéquipier Tiémoué Bakayoko avait osé une comparaison flatteuse. « C’est un phénomène. Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu », avait lâché le milieu de terrain.

« Il fait tout très vite. Il a déjà de bonnes stats pour un jeune de son âge. C’est incroyable, s’était emballé le Franco-Ivoirien. Il faut le protéger. Il faut lui laisser le temps de s’aguerrir un peu mais s’il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé (rires). Il apporte beaucoup à l’équipe. Ses buts vont en amener d’autres. Il n’a que 17 ans, soyons tranquilles. C’est un bon garçon. » Suivi par le Real Madrid, le fils d’Eli Kroupi plaît également au FC Barcelone, indique la Cadena SER. Autant dire que Lorient tient une belle valeur marchande.